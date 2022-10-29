Жена Радулова — о реакции на отстранение хоккеиста: человеческой тупости нет предела
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«Какую же ***** люди пишут в Сети… И смешно, и грустно. Человеческой тупости нет предела», — написала Бокий в соцсетях.
Ранее Олег Знарок сообщил, что Радулов выведен из состава перед матчем Континентальной хоккейной лиги с «Нефтехимиком».
В нынешнем сезоне 36-летний россиянин набрал 15 (8+7) очков в 22 матчах за казанцев.
Ранее агент Радулова высказался о выводе нападающего из состава «Ак Барса».