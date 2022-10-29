Агент Радулова высказался о выводе нападающего из состава «Ак Барса»
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«Это тренерское дело. Конфликт? Пока ничего не могу сказать. Не стоит раздувать эту историю», — приводит слова Николаева «Матч ТВ».
По словам агента, ему не хочется лезть в тренерские решения.
«Посмотрите на результаты команды. Наверное, тренерский штаб что‑то решает, думает», — сказал он.
В нынешнем сезоне 36-летний россиянин набрал 15 (8+7) очков в 22 матчах за казанцев.
Ранее сообщалось, что Радулов может продолжить карьеру в уфимском «Салавате Юлаеве».