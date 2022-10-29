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Агент Радулова высказался о выводе нападающего из состава «Ак Барса»

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Юрий Николаев, агент нападающего «Ак Барса» Александра Радулова, высказался о выводе своего клиента из основного состава казанского клуба.
Агент Радулова высказался о выводе нападающего из состава «Ак Барса»
  • Gettyimages.ru

«Это тренерское дело. Конфликт? Пока ничего не могу сказать. Не стоит раздувать эту историю», — приводит слова Николаева «Матч ТВ».

По словам агента, ему не хочется лезть в тренерские решения.

«Посмотрите на результаты команды. Наверное, тренерский штаб что‑то решает, думает», — сказал он.

В нынешнем сезоне 36-летний россиянин набрал 15 (8+7) очков в 22 матчах за казанцев.

Ранее сообщалось, что Радулов может продолжить карьеру в уфимском «Салавате Юлаеве».

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