Узнать больше

Овечкин: моя цель — провести всю карьеру в одной команде

Короткая ссылка
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что хочет провести всю карьеру в столичном клубе.
Овечкин: моя цель — провести всю карьеру в одной команде
  • AP
  • © Mark Humphrey

«Я всегда говорил, что оставаться в одной команде всю карьеру — это моя цель. Очевидно, мне повезло, что я могу сделать такое, так что это довольно круто», — заявил Овечкин.

Напомним, что россиянин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (782 шайбы). По этому показателю он уступает лишь Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался об игре Овечкина на старте сезона-2022/23 в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить