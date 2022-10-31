Овечкин: моя цель — провести всю карьеру в одной команде

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что хочет провести всю карьеру в столичном клубе.

«Я всегда говорил, что оставаться в одной команде всю карьеру — это моя цель. Очевидно, мне повезло, что я могу сделать такое, так что это довольно круто», — заявил Овечкин.

Напомним, что россиянин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (782 шайбы). По этому показателю он уступает лишь Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался об игре Овечкина на старте сезона-2022/23 в НХЛ.