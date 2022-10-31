Рамирес объяснил, почему сыграл рукой в штрафной в матче с «Зенитом»

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес прокомментировал поражение от «Зенита» в рамках 15-го тура чемпионата России по футболу.

«Почему не убрал руку в штрафной? Всё просто — это футбол. Ты не можешь контролировать такие вещи. Ещё остаются игры. У нас есть костяк, и с ним мы будем бороться дальше», — цитирует Рамиреса Metaratings.

Встреча в Краснодаре завершилась со счётом 1:0 в пользу сине-бело-голубых.

Автором единственного забитого мяча стал Далер Кузяев (87-я минута, пенальти).

«Зенит» с 39 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 32 баллами находится на втором месте. «Краснодар» с 24 очками располагается на шестой строчке.

Ранее полузащитник «Зенита» Далер Кузяев высказался об игре вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова после матча 15-го тура.