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Кузяев: Сафонов — классный вратарь, было непросто его переиграть

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Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев высказался об игре вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова после матча 15-го тура чемпионата России.
Кузяев: Сафонов — классный вратарь, было непросто его переиграть
  • РИА Новости

«Матвей — классный вратарь, и было непросто его переиграть. Он ведь чуть не спас свою команду в этой ситуации. Но хорошо, что удалось забить», — цитирует Кузяева «Матч ТВ».

Встреча в Краснодаре завершилась со счётом 1:0 в пользу сине-бело-голубых.

Автором единственного забитого мяча стал Далер Кузяев (87-я минута, пенальти).

«Зенит» с 39 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 32 баллами находится на втором месте. «Краснодар» с 24 очками располагается на шестой строчке.

Ранее сообщалось, что «Зенит» обновил рекорд по голам после первого круга РПЛ.

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