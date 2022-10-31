«Зенит» обновил рекорд по голам после первого круга РПЛ

«Зенит» в гостях обыграл «Краснодар» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра завершилась со счётом 1:0.

В общем питерцы забили 44 мяча по ходу нынешнего сезона. Это позволило команде установить новый рекорд по забитым голам после первого круга РПЛ.

Кроме того, «Зенит» пропустил меньше всех за 15 матчей — пять голов. Ранее только «Локомотиву» удавалось пропустить меньше — три мяча в 15 играх (2005 год).

Сине-бело-голубые с 39 очками лидируют в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что «Зенит» не потерпел ни одного поражения в первом круге РПЛ.