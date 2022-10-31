Узнать больше

«Зенит» обновил рекорд по голам после первого круга РПЛ

Короткая ссылка
«Зенит» в гостях обыграл «Краснодар» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра завершилась со счётом 1:0.

В общем питерцы забили 44 мяча по ходу нынешнего сезона. Это позволило команде установить новый рекорд по забитым голам после первого круга РПЛ.

Кроме того, «Зенит» пропустил меньше всех за 15 матчей — пять голов. Ранее только «Локомотиву» удавалось пропустить меньше — три мяча в 15 играх (2005 год).

Сине-бело-голубые с 39 очками лидируют в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что «Зенит» не потерпел ни одного поражения в первом круге РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить