Ахмедов: сборная России с Карпиным вышла бы на ЧМ-2022 и дошла до плей-офф
- РИА Новости
«Карпин умеет делать боевитые команды. Уверен: если бы сборную России не отстранили, с Карпиным она бы вышла на ЧМ, а там пробилась в плей-офф», — цитирует Ахмедова Sport24.
Напомним, что сборную России отстранили от участия в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Групповой турнир мундиаля пройдёт с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы состоятся 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является команда Франции.
Ранее Сергей Семак рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2022 в Катаре.