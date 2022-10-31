Ахмедов: сборная России с Карпиным вышла бы на ЧМ-2022 и дошла до плей-офф

Бывший полузащитник «Анжи» и «Краснодара» Одил Ахмедов считает, что сборная России под руководством Валерия Карпина достигла бы успеха на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Карпин умеет делать боевитые команды. Уверен: если бы сборную России не отстранили, с Карпиным она бы вышла на ЧМ, а там пробилась в плей-офф», — цитирует Ахмедова Sport24.

Напомним, что сборную России отстранили от участия в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Групповой турнир мундиаля пройдёт с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы состоятся 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является команда Франции.

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