Семак рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2022 в Катаре

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Не знаю, пока не думал о том, кому буду симпатизировать. Смотреть, конечно, буду — на уровне сборных это лучший турнир», — цитирует Семака пресс-служба клуба.

Он добавил, что ему интересно посмотреть, как игроки будут участвовать в турнире без трёхнедельной подготовки.

Напомним, что групповой турнир чемпионата мира 2022 года в Катаре пройдёт с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы состоятся 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является команда Франции. Сборная России не допущена к участию в турнире.

Ранее сообщалось, что Эдинсон Кавани может пропустить ЧМ-2022 в Катаре из-за травмы.