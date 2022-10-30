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Кавани может пропустить ЧМ-2022 в Катаре из-за травмы, полученной в игре с «Барселоной»

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Нападающий сборной Уругвая и «Валенсии» Эдинсон Кавани получил травму в матче 12-го тура чемпионата Испании с «Барселоной».
Кавани может пропустить ЧМ-2022 в Катаре из-за травмы, полученной в игре с «Барселоной»
  • Gettyimages.ru

«У Кавани дискомфорт в лодыжке. Мы должны увидеть, что с его состоянием, потому что он ещё до матча был нездоров», — приводит слова Гаттузо Globo.

Групповой турнир чемпионата мира 2022 года пройдёт с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы состоятся 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является команда Франции. Сборная России не допущена к участию в турнире.

Уругвай сыграет в одной группе с Португалией, Ганой и Кореей.

Ранее сообщалось, что сборная Италии может заменить Тунис на ЧМ-2022 в Катаре.

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