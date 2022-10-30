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Le Parisien: сборная Италии может заменить Тунис на ЧМ-2022 в Катаре

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Сборная Италии может заменить команду Туниса на чемпионате мира — 2022 по футболу в Катаре.
Le Parisien: сборная Италии может заменить Тунис на ЧМ-2022 в Катаре
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Согласно правилам, в случае исключения одной из команд её место займёт сборная, занимающая высшее место в рейтинге ФИФА среди не квалифицировавшихся на турнир. Италия располагается на шестой строчке, сообщает Le Parisien.

Министр молодёжи и спорта Туниса Камель Дегиш намекнул, что может распустить Федерацию футбола Туниса. Организация посчитала заявление Дегиша попыткой вмешательства в деятельность федерации футбола страны и обратилась за разъяснениями.

Групповой турнир чемпионата мира 2022 года пройдёт с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы состоятся 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является команда Франции. Сборная России не допущена к участию в турнире.

Тунис сыграет в одной группе с Данией, Австралией и Францией.

Ранее сообщалось, что ФИФА может отстранить сборную Туниса от участия в ЧМ-2022.

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