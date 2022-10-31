Канчельскис: дай бог, чтобы Миранчук вернулся в «Аталанту» и играл так же

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис оценил гол полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в матче 12-го тура Серии А с «Миланом».

«Дай бог, чтобы он вернулся в «Аталанту» и играл так же. Как бы то ни было, главное, чтобы он не потерялся. В «Торино» он даёт результат и играет», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Игра на стадионе «Олимпико» завершилась со счётом 2:1 в пользу «Торино».

В нынешнем сезоне на счету российского полузащитника два забитых мяча и одна результативная передача в шести играх за туринцев. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее Массимо Каррера назвал гол Миранчука в ворота «Милана» загляденьем.