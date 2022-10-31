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Mirror: «Спортинг» зимой предпримет попытку приобрести Роналду

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в «Спортинге».

По информации Mirror, клуб в зимнее трансферное окно сделает предложение игроку. Отмечается, что «Спортинг» предложит МЮ разделить зарплату футболиста.

Напомним, Роналду приобрёл дорогой особняк площадью 2720 кв.м в Лиссабоне.

В нынешнем сезоне португалец забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 13 матчах за МЮ во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» могут оштрафовать на €20—60 млн за махинации с выплатами Криштиану Роналду.

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