GIFN: «Ювентус» могут оштрафовать на €20—60 млн за махинации с выплатами Криштиану Роналду
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Как сообщает GIFN со ссылкой на La Repubblica, между туринским клубом и 37-летним португальцем в частном порядке было достигнуто соглашение о выплате €19,9 млн, несмотря на окончание контракта.
Отмечается, что в ходе расследования прокуратура Турина выяснила, что «Ювентус» достиг частной договорённости с нападающим о выплате этой суммы, официально объявив о том, что все футболисты пошли на снижение зарплаты из-за пандемии коронавируса.
При этом выплата €19,9 млн не была внесена в финансовый отчёт «старой синьоры».
Ранее сообщалось, что Роналду купил самую дорогую виллу в Португалии и может перейти в «Спортинг».