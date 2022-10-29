GIFN: «Ювентус» могут оштрафовать на €20—60 млн за махинации с выплатами Криштиану Роналду

Туринский «Ювентус» могут оштрафовать на сумму от €20 млн до €60 млн за махинации с выплатами бывшему нападающему команды Криштиану Роналду.

Как сообщает GIFN со ссылкой на La Repubblica, между туринским клубом и 37-летним португальцем в частном порядке было достигнуто соглашение о выплате €19,9 млн, несмотря на окончание контракта.

Отмечается, что в ходе расследования прокуратура Турина выяснила, что «Ювентус» достиг частной договорённости с нападающим о выплате этой суммы, официально объявив о том, что все футболисты пошли на снижение зарплаты из-за пандемии коронавируса.

При этом выплата €19,9 млн не была внесена в финансовый отчёт «старой синьоры».

Ранее сообщалось, что Роналду купил самую дорогую виллу в Португалии и может перейти в «Спортинг».