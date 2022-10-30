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Лаксальт: очень расстроен, что не попал в заявку Уругвая на ЧМ-2022

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Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт отреагировал на непопадание в заявку сборной Уругвая на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

«Конечно, я очень расстроен, что не попал в заявку Уругвая на ЧМ-2022. Я чувствую, что в хорошей форме. Думал, что попаду в список 55 игроков, но не сложилось», — цитирует Лаксальта «Чемпионат».

Футболист отметил, что у него ещё будет шанс сыграть на Кубке Америки и следующем чемпионате мира.

29-летний уругваец перешёл в «Динамо» из «Милана» в июне 2021 года. В нынешнем сезоне он принял участие в девяти матчах за бело-голубых и не отметился результативными действиями. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Напомним, что групповой турнир чемпионата мира 2022 года в Катаре пройдёт с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы состоятся 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является команда Франции. Сборная России не допущена к участию в турнире.

Ранее сообщалось, что нападающий московского «Спартака» Квинси Промес остался вне заявки сборной Нидерландов на чемпионат мира — 2022 по футболу.

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