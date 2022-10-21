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Промес не включён в расширенную заявку сборной Нидерландов на ЧМ-2022

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Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес остался вне заявки сборной Нидерландов на чемпионат мира — 2022 по футболу.
Промес не включён в расширенную заявку сборной Нидерландов на ЧМ-2022
  • Gettyimages.ru

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал назвал имена 39 футболистов национальной команды, которые поедут на чемпионат мира. В список не был включён Промес, но попал бывший полузащитник красно-белых Гус Тиль.

В нынешнем сезоне 30-летний нападающий провёл 18 матчей, забил 14 мячей и отдал семь результативных передач. Промес также известен по выступлениям за нидерландский «Аякс» и испанскую «Севилью». Контракт футболиста с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что слушания по уголовному делу Промеса состоятся в марте 2023 года.

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