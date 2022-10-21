Слушания по уголовному делу Промеса состоятся в марте 2023 года

Основные слушания по уголовному делу нападающего «Спартака» Квинси Промеса состоятся в марте 2023 года.

Как сообщает журналистка De Telegraaf Маша де Йонг в Twitter, заседание может произойти 3 марта 2023 года.

В пятницу, 21 октября, в Амстердаме (Нидерланды) состоялось досудебное слушание.

При этом сам нападающий на заседании не присутствовал.

В июле 2020 года Промес напал на двоюродного брата с ножом после вечеринки. В декабре 2020-го он был арестован, но в скором времени полиция отпустила его, оставив в статусе подозреваемого.

В июне гражданский суд обязал его выплатить денежную компенсацию потерпевшему.

Ранее сообщалось, что Промес пропустит матч 14-го тура Российской премьер-лиги с «Химками» из-за перебора жёлтых карточек.