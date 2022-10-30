Джокович — о предстоящем турнире в Париже: я обязательно продолжу побеждать

Сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от предстоящего турнира в Париже.

«Я обязательно продолжу в том же духе, продолжу побеждать, потому что чувствую себя хорошо. Я отлично тренировался последние несколько дней, плюс осталось ещё несколько дней до моего первого матча», — цитирует Джоковича ATP.

По его словам, прежние заслуги помогают выходить на корт более уверенным. При этом Джокович отметил, что последние несколько раз побеждал на турнире в Париже.

«Мастерс» во Франции пройдёт с 31 октября по 6 ноября.

Теннисисты разыграют в Париже призовой фонд в размере €5,4 млн.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, что турнир во Франции будет определяющим для Даниила Медведева.