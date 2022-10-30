Узнать больше

Джокович — о предстоящем турнире в Париже: я обязательно продолжу побеждать

Короткая ссылка
Сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от предстоящего турнира в Париже.
Джокович — о предстоящем турнире в Париже: я обязательно продолжу побеждать
  • AP
  • © Stas Filippov

«Я обязательно продолжу в том же духе, продолжу побеждать, потому что чувствую себя хорошо. Я отлично тренировался последние несколько дней, плюс осталось ещё несколько дней до моего первого матча», — цитирует Джоковича ATP.

По его словам, прежние заслуги помогают выходить на корт более уверенным. При этом Джокович отметил, что последние несколько раз побеждал на турнире в Париже.

«Мастерс» во Франции пройдёт с 31 октября по 6 ноября.

Теннисисты разыграют в Париже призовой фонд в размере €5,4 млн.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, что турнир во Франции будет определяющим для Даниила Медведева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить