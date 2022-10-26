Узнать больше

Тарпищев: «Мастерс» в Париже покажет, насколько Медведев восстановился после травмы

Короткая ссылка
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, что теннисный турнир серии «Мастерс» в Париже будет определяющим для Даниила Медведева.
Тарпищев: «Мастерс» в Париже покажет, насколько Медведев восстановился после травмы
  • Gettyimages.ru

«Хорошо, что Дане удалось избежать серьёзной травмы, сейчас он восстановился. Посмотрим, как сыграет в Вене. Но показательным, насколько восстановился Медведев и насколько он в порядке, будет «Мастерс» в Париже. Он будет определяющим в этом плане», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Медведев 8 октября досрочно завершил выступление на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Астане. 26-летний россиянин отказался продолжить полуфинальный матч с сербом Новаком Джоковичем из-за травмы.

Турнир Paris Masters пройдёт с 31 октября по 6 ноября.

Ранее полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков высказал мнение, что российскому теннисисту Даниилу Медведеву будет тяжело играть с любым соперником после недавней травмы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить