Тарпищев: «Мастерс» в Париже покажет, насколько Медведев восстановился после травмы

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, что теннисный турнир серии «Мастерс» в Париже будет определяющим для Даниила Медведева.

«Хорошо, что Дане удалось избежать серьёзной травмы, сейчас он восстановился. Посмотрим, как сыграет в Вене. Но показательным, насколько восстановился Медведев и насколько он в порядке, будет «Мастерс» в Париже. Он будет определяющим в этом плане», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Медведев 8 октября досрочно завершил выступление на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Астане. 26-летний россиянин отказался продолжить полуфинальный матч с сербом Новаком Джоковичем из-за травмы.

Турнир Paris Masters пройдёт с 31 октября по 6 ноября.

Ранее полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков высказал мнение, что российскому теннисисту Даниилу Медведеву будет тяжело играть с любым соперником после недавней травмы.