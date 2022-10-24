Чесноков считает, что для теннисиста Медведева любой соперник будет сложным после травмы
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«У Медведева недавно была травма, плюс ещё родилась дочь, так что трудно сказать, в какой он сейчас находится форме. В любом случае матч с Басилашвили будет тяжёлым, сейчас любой противник для Даниила будет сложным», — цитирует Чеснокова ТАСС.
Он также подчеркнул, что в случае победы Медведева над грузинским теннисистом россиянину предстоит сыграть с Домиником Тимом, который показывает фантастическую игру.
Медведев 8 октября досрочно завершил выступление на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Астане. 26-летний россиянин отказался продолжить полуфинальный матч с сербом Новаком Джоковичем из-за травмы.
Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал о ходе восстановления Даниила Медведева после травмы.