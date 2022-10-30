В матче в поддержку участников СВО сыграли Титов, Тихонов и другие легенды «Спартака»

Егор Титов, Андрей Тихонов, Сергей Юран, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Александр Филимонов и другие известные игроки, выступавшие за московский «Спартак», провели матч против служащих дивизии имени Ф.Э. Дзержинского, принимавших участие в СВО.

«Мы очень рады, что приехали сегодня поддержать ребят, провести такой матч, который устроили губернатор Московской области и руководство гарнизона. Для нас это большая честь», — цитирует Тихонова газета «Факт».

По его словам, в матче принимал участие Герой России. При этом Тихонов отметил, что испытал особые чувства, когда находился рядом с такими людьми.

Игра завершилась со счётом 9:9.

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