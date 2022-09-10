Жирков положительно высказался о предложении создать Лигу легенд

Бывший защитник сборной России по футболу Юрий Жирков рассказал, что он думает об организации Лиги легенд.

«Звали ли на матч легенд «Спартака» с «Зенитом»? Я был в Турции. Не знаю, может, и звонили, но я трубку не взял. Мне сегодня сказали, что будет целая история — Лига легенд. За кого зовут играть? Это надо ещё самому спросить — за кого и куда. Так как я был в «Динамо», «Зените» и ЦСКА, наверное, в какую-то одну из этих команд позовут, — сказал Жирков «Матч ТВ».

Руководитель службы по мероприятиям и спонсорским активациям Российского футбольного союза Кирилл Терёшин заявил, что РФС планирует создать Лигу легенд.

Жирков является пятикратным чемпионом России в составе московского ЦСКА и «Зенита». Защитник также стал чемпионом Англии с лондонским «Челси» и обладателем Кубка УЕФА.

Ранее Жирков прокомментировал возможное завершение карьеры.







