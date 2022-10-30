Ольховский: Медведев выдержал натиск Шаповалова, что и следовало сделать

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Вене.

«Даня показал очень хороший теннис. Интересный финал. Он выдержал натиск Шаповалова, что и следовало сделать», — цитирует Ольховского «Чемпионат».

По его словам, в первом сете Шаповалов допускал мало ошибок, за счёт чего его выиграл. Ольховский отметил, что во втором и третьем сетах канадский теннисист перестал остро атаковать и выходить к сетке, это и помогло Медведеву выиграть встречу.

Российский теннисист в финальном матче нанёс поражение Денису Шаповалову из Канады в трёх сетах со счётом 4:6, 6:3, 6:2. Игра продолжалась 2 часа 19 минут.

Медведев выиграл 15-й турнир в карьере, второй — в 2022 году.

Теннисисты разыграли в Вене призовой фонд в размере €2,4 млн.

Ранее олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала победу Медведева на турнире в Вене.