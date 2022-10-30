Веснина — о победе Медведева: очень нужный титул в конце сезона в игре с непростым соперником
- Gettyimages.ru
«Замечательная победа. Очень нужный титул в конце сезона в игре с непростым соперником. Даня сейчас в хорошем настроении, учитывая, что недавно стал папой», — цитирует Веснину «Чемпионат».
Российский теннисист в финальном матче нанёс поражение Денису Шаповалову из Канады в трёх сетах со счётом 4:6, 6:3, 6:2. Игра продолжалась 2 часа 19 минут.
Медведев выиграл 15-й турнир в карьере, второй — в 2022 году.
Теннисисты разыграли в Вене призовой фонд в размере €2,4 млн.
Ранее Веснина отреагировала на новость о возобновлении сотрудничества между Асланом Карацевым и тренером Егором Яцыком.