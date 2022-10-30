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Веснина — о победе Медведева: очень нужный титул в конце сезона в игре с непростым соперником

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Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала победу российского теннисиста Даниила Медведева на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Вене.
Веснина — о победе Медведева: очень нужный титул в конце сезона в игре с непростым соперником
  • Gettyimages.ru

«Замечательная победа. Очень нужный титул в конце сезона в игре с непростым соперником. Даня сейчас в хорошем настроении, учитывая, что недавно стал папой», — цитирует Веснину «Чемпионат».

Российский теннисист в финальном матче нанёс поражение Денису Шаповалову из Канады в трёх сетах со счётом 4:6, 6:3, 6:2. Игра продолжалась 2 часа 19 минут.

Медведев выиграл 15-й турнир в карьере, второй — в 2022 году.

Теннисисты разыграли в Вене призовой фонд в размере €2,4 млн.

Ранее Веснина отреагировала на новость о возобновлении сотрудничества между Асланом Карацевым и тренером Егором Яцыком.

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