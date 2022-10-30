Веснина: Яцык раскрыл потенциал Карацева
- Gettyimages.ru
«Этот сезон у Аслана не очень получился. Он решил вернуться к тем истокам, которые его привели туда, где он находился до этого», — цитирует Веснину «Чемпионат».
Она также подчеркнула, что у теннисистов часто бывает смена тренеров в карьере.
«Егор — тот человек, который раскрыл потенциал Аслана так, что сам Аслан не знал, что может так играть», — заключила Веснина.
Несколько месяцев назад немецкие СМИ сообщили, что российский теннисист подозревается в участии в договорных матчах, организацией которых занимался его бывший тренер Яцык. Оба категорически отвергали озвученную информацию.
Ранее 18-кратная чемпионка СССР Анна Дмитриева высказалась о возобновлении сотрудничества Карацева с тренером Яцыком.