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Веснина: Яцык раскрыл потенциал Карацева

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Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина отреагировала на новость о возобновлении сотрудничества между Асланом Карацевым и тренером Егором Яцыком.
Веснина: Яцык раскрыл потенциал Карацева
  • Gettyimages.ru

«Этот сезон у Аслана не очень получился. Он решил вернуться к тем истокам, которые его привели туда, где он находился до этого», — цитирует Веснину «Чемпионат».

Она также подчеркнула, что у теннисистов часто бывает смена тренеров в карьере.

«Егор — тот человек, который раскрыл потенциал Аслана так, что сам Аслан не знал, что может так играть», — заключила Веснина.

Несколько месяцев назад немецкие СМИ сообщили, что российский теннисист подозревается в участии в договорных матчах, организацией которых занимался его бывший тренер Яцык. Оба категорически отвергали озвученную информацию.

Ранее 18-кратная чемпионка СССР Анна Дмитриева высказалась о возобновлении сотрудничества Карацева с тренером Яцыком.

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