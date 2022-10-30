Дмитриева высказалась о возобновлении сотрудничества Карацева с тренером Яцыком
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«Карацев отнял Яцыка у Сафиуллина? Сафиуллин сейчас хорошо играет, потому что начал работать с Егором. Я не знаю всех переплетений. Может быть, он решил, что сам себе орёл и не хочет никого слушать, потому и ушёл. Может, по какой-то другой причине. Мне трудно сказать», — цитирует Дмитриеву «Чемпионат».
Она также подчеркнула, что с другим тренером Карацев потерял уверенность в игре.
В матче первого круга Карацев уступил казахстанцу Александру Бублику со счётом 3:6, 6:7 (2:7). Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту.
В следующем раунде казахстанский теннисист сыграет с победителем пары Альберт Рамос-Виньолас — Лоренцо Музетти.
Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что спад в карьере Аслана Карацева связан со сменой тренера.