Дмитриева высказалась о возобновлении сотрудничества Карацева с тренером Яцыком

18-кратная чемпионка СССР Анна Дмитриева прокомментировала новость о возобновлении сотрудничества между Асланом Карацевым и белорусским специалистом Егором Яцыком.

«Карацев отнял Яцыка у Сафиуллина? Сафиуллин сейчас хорошо играет, потому что начал работать с Егором. Я не знаю всех переплетений. Может быть, он решил, что сам себе орёл и не хочет никого слушать, потому и ушёл. Может, по какой-то другой причине. Мне трудно сказать», — цитирует Дмитриеву «Чемпионат».

Она также подчеркнула, что с другим тренером Карацев потерял уверенность в игре.

В матче первого круга Карацев уступил казахстанцу Александру Бублику со счётом 3:6, 6:7 (2:7). Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту.

В следующем раунде казахстанский теннисист сыграет с победителем пары Альберт Рамос-Виньолас — Лоренцо Музетти.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что спад в карьере Аслана Карацева связан со сменой тренера.