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Тарпищев считает, что спад в карьере Карацева связан со сменой тренера

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что спад в карьере Аслана Карацева связан со сменой тренера.
Тарпищев считает, что спад в карьере Карацева связан со сменой тренера
  • РИА Новости

«Прогресс Карацева зависит от его головы в первую очередь. Также я считаю, что Аслан зря ушёл от тренера Егора Яцыка. У них был очень хороший тандем. Нынешний спад я связываю с этим», — цитирует Тарпищева ТАСС.

В матче первого круга Карацев уступил казахстанцу Александру Бублику со счётом 3:6, 6:7 (2:7). Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту.

В следующем раунде казахстанский теннисист сыграет с победителем пары Альберт Рамос-Виньолас — Лоренцо Музетти.

Ранее сообщалось, что Карацев потерял 15 позиций в рейтинге ATP и опустился на 60-е место.

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