«РБ Спорт»: молодёжная сборная России проведёт товарищеский матч с Сербией

Стало известно, с кем молодёжная сборная России по футболу может провести следующий матч.

По данным «РБ Спорт», Российский футбольный союз (РФС) договорился об игре молодёжной сборной России со сверстниками национальной команды Сербии. Встреча может пройти в середине ноября в одном из сербских городов.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша квалификации чемпионата Европы 2024 года, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в квалификации ЧМ-2023.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с национальной командой Таджикистана 17 ноября.