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«РБ Спорт»: молодёжная сборная России проведёт товарищеский матч с Сербией

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Стало известно, с кем молодёжная сборная России по футболу может провести следующий матч.
«РБ Спорт»: молодёжная сборная России проведёт товарищеский матч с Сербией
  • РИА Новости

По данным «РБ Спорт», Российский футбольный союз (РФС) договорился об игре молодёжной сборной России со сверстниками национальной команды Сербии. Встреча может пройти в середине ноября в одном из сербских городов.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша квалификации чемпионата Европы 2024 года, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в квалификации ЧМ-2023.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с национальной командой Таджикистана 17 ноября.

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