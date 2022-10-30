«РБ Спорт»: молодёжная сборная России проведёт товарищеский матч с Сербией
- РИА Новости
По данным «РБ Спорт», Российский футбольный союз (РФС) договорился об игре молодёжной сборной России со сверстниками национальной команды Сербии. Встреча может пройти в середине ноября в одном из сербских городов.
УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша квалификации чемпионата Европы 2024 года, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в квалификации ЧМ-2023.
Ранее сообщалось, что сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с национальной командой Таджикистана 17 ноября.