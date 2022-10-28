Сборная России по футболу проведёт в ноябре товарищеский матч с Таджикистаном

Сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с национальной командой Таджикистана 17 ноября.

Как сообщает пресс-служба сборной России, встреча пройдёт 17 ноября на Центральном республиканском стадионе в Душанбе. Матч начнётся в 18:00 мск.

В сентябре сборная России обыграла на выезде команду Киргизии в товарищеском матче. Игра в Бишкеке завершилась со счётом 2:1.

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

8 сентября в УЕФА сообщили, что решение по поводу допуска сборной России к жеребьёвке отборочного турнира на чемпионат Европы по футболу 2024 года ещё не принято.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин предложил соперника для сборной России по футболу.