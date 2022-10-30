Самсонов: если «Спартак» на втором месте, значит, они этого заслуживают

Защитник московского «Торпедо» Артём Самсонов поделился мнением о положении «Спартака» в турнирной таблице чемпионата России по футболу.

«Если они на втором месте, значит, заслуживают. У них больше побед, чем у всех. Есть конкуренты и у «Спартака», и у «Зенита», и у всех», — цитирует Самсонова «Чемпионат».

По его словам, в чемпионате России по футболу любая команда может одержать победу в матче, всё зависит от настроя.

«Торпедо» в игре 15-го тура Российской премьер-лиги уступил «Спартаку». Матч на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу красно-белых. Единственный мяч забил Квинси Промес на 50-й минуте.

«Спартак» с 32 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Торпедо» с шестью очками располагается на 16-м месте.

Ранее защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился эмоциями от игры в ретроформе, в которой красно-белые провели матч с «Торпедо».