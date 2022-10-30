Джикия: надеюсь, что ещё получится сыграть в ретроформе «Спартака» в будущем

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия поделился эмоциями от игры в ретроформе, в которой красно-белые провели матч с «Торпедо».

«Выходить в футболке «Спартака» — это большая честь. Каждый об этом в раздевалке знает. Что касается футболки, то она красивая. Надеюсь, что ещё получится сыграть в такой футболке в будущем», — цитирует Джикию «Чемпионат».

Напомним, что «Спартак» сыграл в ретроформе матч 15-го тура Российской премьер-лиги с «Торпедо».

Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу красно-белых. Единственный мяч забил Квинси Промес на 50-й минуте.

«Спартак» с 32 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Торпедо» с шестью очками располагается на 16-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Спартак» выдал один из своих лучших первых кругов в истории по результативности.