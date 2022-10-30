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Тарпищев: Медведев смог переломить ход финала с Шаповаловым благодаря хорошей форме

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Даниила Медведева на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Вене.
Тарпищев: Медведев смог переломить ход финала с Шаповаловым благодаря хорошей форме
  • Gettyimages.ru

«Вторую половину встречи Даня адаптировался к Шаповалову и переломил в свою сторону матч. Нервная система в порядке, Медведев показал, что находится в хорошей форме», — цитирует Тарпищева ТАСС.

При этом он назвал Шаповалова непростым соперником, который играет мощно и импульсивно.

«В финале принимал на удивление лучше, чем Даня. Была нервотрепка, но Медведев справился», — добавил Тарпищев.

Медведев в финальном матче нанёс поражение Шаповалову из Канады в трёх сетах со счётом 4:6, 6:3, 6:2. Игра продолжалась 2 часа 19 минут.

Россиянин выиграл 15-й турнир в карьере, второй — в 2022 году.

Ранее олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала победу Медведева на турнире в Вене.

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