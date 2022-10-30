Денисов: «Спартак» настраивался на матч с «Торпедо» как на финал

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал результат столичного дерби в рамках 15-го тура чемпионата России по футболу с «Торпедо».

«Мы настраивались на эту игру как на финал. В любом случае это дерби, очень важная игра для нас. Мы настраивались с особой ответственностью, хотя на любую игру настраиваемся серьёзно», — цитирует Денисова «Матч ТВ».

По его словам, «Торпедо» в концовке матча начало действовать более агрессивно и создавать опасные моменты.

«Силы заканчиваются, когда ты не реализуешь большое количество моментов, соперник начинает верить в себя и давить. Надо было забивать больше», — сказал Денисов.

Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу красно-белых.

Мяч забил Квинси Промес на 50-й минуте. Ему ассистировал Александр Соболев.

«Спартак» с 32 очками занимает второе место в чемпионате. «Торпедо» с шестью очками располагается на дне турнирной таблицы.

Ранее сообщалось, что «Спартак» выдал один из своих лучших первых кругов в истории по результативности.