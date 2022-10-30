Абаскаль: у «Торпедо» был всего один голевой момент

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился эмоциями от матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Торпедо».

«У «Торпедо» был всего один голевой момент. Легко говорить, что «Спартак» мог забивать больше. Если мы с вами выйдем и попробуем забить из таких же ситуаций, наверняка у нас не получится», — цитирует Абаскаля «Чемпионат».

По его словам, важен сам факт создания опасных моментов. Абаскаль подчеркнул, что важно продолжить работу над контролем игры.

Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу красно-белых. Единственный мяч забил Квинси Промес на 50-й минуте.

«Спартак» с 32 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Торпедо» с шестью очками располагается на 16-м месте.

Ранее сообщалось, что «Спартак» выдал один из своих лучших первых кругов в истории по результативности.