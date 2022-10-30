Петросян призналась, что неидеально выступила на этапе Гран-при России в Сочи

Аделия Петросян высказалась о победе на втором этапе Гран-при России по фигурному катанию в Сочи.

«Ощущения отличные. Было всё видно, что получилось и не получилось в прокате. Я довольна, что откатала натренированное. Изначально планировалось, что зайду на три четверных, а не на два, как в заявке», — цитирует Петросян «Матч ТВ».

15-летняя фигуристка также рассказала, что означает её образ.

«Сложная музыка, там идёт сначала состояние пустоты, ощущение отчаяния, потом начинаешь выбираться из этого. Это сложный образ. Над этим надо много работать и думать, передавать всё это», — добавила она.

Фигуристка получила от судей по сумме двух программ 239,31 балла.

Серебряную награду выиграла Софья Самоделкина (218,73). Бронзовая медаль досталась Александре Трусовой (208,55).

Ранее сообщалось, что Трусова заявила четверной лутц в произвольной программе на Гран-при в Сочи.