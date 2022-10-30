Медведев обыграл Шаповалова и стал победителем теннисного турнира в Вене

Россиянин Даниил Медведев одержал победу на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Вене.

Экс первая ракетка мира в финальном матче нанёс поражение Денису Шаповалову из Канады в трёх сетах со счётом 4:6, 6:3, 6:2. Игра продолжалась 2 часа 19 минут.

Медведев выиграл 15-й турнир в карьере, второй — в 2022 году.

Теннисисты разыграли в Вене призовой фонд в размере €2,4 млн.

Ранее чемпионка по теннису 2016 года в парном разряде Елена Веснина отреагировала на новость о возобновлении сотрудничества между Асланом Карацевым и тренером Егором Яцыком.