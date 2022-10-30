Узнать больше

Шипов: Непомнящий нанёс Карлсену психологический удар в полуфинале ЧМ по шахматам Фишера

Короткая ссылка
Гроссмейстер Сергей Шипов прокомментировал победу россиянина Яна Непомнящего над Магнусом Карлсеном из Норвегии в полуфинале чемпионата мира по шахматам Фишера.
Шипов: Непомнящий нанёс Карлсену психологический удар в полуфинале ЧМ по шахматам Фишера
  • Gettyimages.ru

«Этот матч стал психологической пощёчиной чемпиону миру, который собирается положить свой главный титул в мусорную корзину. Встаёт вопрос — может быть, не надо этого делать, может, надо побороться за титул и соблюсти закон престолонаследия в шахматном мире», — цитирует Шипова ТАСС.

По его мнению, Непомнящий провёл блестящий матч против Карлсена.

«Ян отлично играл, после того, как Магнус уверенно выиграл первую партию и имел выигранную позицию во второй, казалось, что дело сделано, но потом Магнус стал ошибаться», — добавил Шипов.

Гроссмейстер из России в полуфинале выиграл три партии из четырёх. В главном матче турнира Непомнящий встретится с американцем Хикару Накамурой.

Напомним, Непомнящий уступил Карлсену в матче за титул чемпиона мира в конце 2021 года.

Ранее сообщалось, что Непомнящий нанёс поражение американцу Уэсли Со на чемпионате мира по шахматам Фишера.




Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить