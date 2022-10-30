Шипов: Непомнящий нанёс Карлсену психологический удар в полуфинале ЧМ по шахматам Фишера

Гроссмейстер Сергей Шипов прокомментировал победу россиянина Яна Непомнящего над Магнусом Карлсеном из Норвегии в полуфинале чемпионата мира по шахматам Фишера.

«Этот матч стал психологической пощёчиной чемпиону миру, который собирается положить свой главный титул в мусорную корзину. Встаёт вопрос — может быть, не надо этого делать, может, надо побороться за титул и соблюсти закон престолонаследия в шахматном мире», — цитирует Шипова ТАСС.

По его мнению, Непомнящий провёл блестящий матч против Карлсена.

«Ян отлично играл, после того, как Магнус уверенно выиграл первую партию и имел выигранную позицию во второй, казалось, что дело сделано, но потом Магнус стал ошибаться», — добавил Шипов.

Гроссмейстер из России в полуфинале выиграл три партии из четырёх. В главном матче турнира Непомнящий встретится с американцем Хикару Накамурой.

Напомним, Непомнящий уступил Карлсену в матче за титул чемпиона мира в конце 2021 года.

Ранее сообщалось, что Непомнящий нанёс поражение американцу Уэсли Со на чемпионате мира по шахматам Фишера.







