Со из-за ошибки проиграл Непомнящему на чемпионате мира по шахматам

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий нанёс поражение американцу Уэсли Со на чемпионате мира по шахматам Фишера.

Россиянин уступил в первой партии и выиграл три оставшиеся.

Со ошибся в рокировке в одной из партий с Непомнящим. Король американца оказался под шахом, после чего Со сделал рокировку, хотя по правилам в данной ситуации это было запрещено. К американскому шахматисту подошли судьи и объяснили ошибку, после которой Со немедленно сдался.

Ранее норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен впервые прокомментировал новость о том, что американец Ханс Ниманн подал на него жалобу в суд.