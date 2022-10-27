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Со из-за ошибки проиграл Непомнящему на чемпионате мира по шахматам

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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий нанёс поражение американцу Уэсли Со на чемпионате мира по шахматам Фишера.
Со из-за ошибки проиграл Непомнящему на чемпионате мира по шахматам
  • Gettyimages.ru
  • © Miguel Pereira

Россиянин уступил в первой партии и выиграл три оставшиеся.

Со ошибся в рокировке в одной из партий с Непомнящим. Король американца оказался под шахом, после чего Со сделал рокировку, хотя по правилам в данной ситуации это было запрещено. К американскому шахматисту подошли судьи и объяснили ошибку, после которой Со немедленно сдался.

Ранее норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен впервые прокомментировал новость о том, что американец Ханс Ниманн подал на него жалобу в суд.

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