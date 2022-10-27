Со из-за ошибки проиграл Непомнящему на чемпионате мира по шахматам
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Россиянин уступил в первой партии и выиграл три оставшиеся.
Со ошибся в рокировке в одной из партий с Непомнящим. Король американца оказался под шахом, после чего Со сделал рокировку, хотя по правилам в данной ситуации это было запрещено. К американскому шахматисту подошли судьи и объяснили ошибку, после которой Со немедленно сдался.
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