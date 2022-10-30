На ФК «Химки» подали иск о взыскании 6,2 млн рублей

В Арбитражном суде Москвы сообщили, что общество с ограниченной ответственностью «Випсервис трэвел» подало иск в арбитраж против клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки».

Компания требует взыскать с подмосковного клуба 6,2 млн рублей. Слушание предварительного заседания назначено на 28 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Уточняется, что детали иска не разглашаются.

Подмосковный клуб в сезоне-2022/23 уволил с поста главного тренера Сергея Юрана и Николая Писарева. В данный момент команду возглавляет Спартак Гогниев.

«Химки» с девятью очками занимают 15-е место в турнирной таблице.

Ранее пресс-секретарь Никулинского суда Москвы Александр Арбузов заявил, что по иску полузащитника «Рубина» Алана Дзагоева отсудил 300 тыс. рублей за просрочку ремонта квартиры.