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На ФК «Химки» подали иск о взыскании 6,2 млн рублей

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В Арбитражном суде Москвы сообщили, что общество с ограниченной ответственностью «Випсервис трэвел» подало иск в арбитраж против клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки».
На ФК «Химки» подали иск о взыскании 6,2 млн рублей
  • РИА Новости

Компания требует взыскать с подмосковного клуба 6,2 млн рублей. Слушание предварительного заседания назначено на 28 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Уточняется, что детали иска не разглашаются.

Подмосковный клуб в сезоне-2022/23 уволил с поста главного тренера Сергея Юрана и Николая Писарева. В данный момент команду возглавляет Спартак Гогниев.

«Химки» с девятью очками занимают 15-е место в турнирной таблице.

Ранее пресс-секретарь Никулинского суда Москвы Александр Арбузов заявил, что по иску полузащитника «Рубина» Алана Дзагоева отсудил 300 тыс. рублей за просрочку ремонта квартиры.

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