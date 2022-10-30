На ФК «Химки» подали иск о взыскании 6,2 млн рублей
- РИА Новости
Компания требует взыскать с подмосковного клуба 6,2 млн рублей. Слушание предварительного заседания назначено на 28 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Уточняется, что детали иска не разглашаются.
Подмосковный клуб в сезоне-2022/23 уволил с поста главного тренера Сергея Юрана и Николая Писарева. В данный момент команду возглавляет Спартак Гогниев.
«Химки» с девятью очками занимают 15-е место в турнирной таблице.
Ранее пресс-секретарь Никулинского суда Москвы Александр Арбузов заявил, что по иску полузащитника «Рубина» Алана Дзагоева отсудил 300 тыс. рублей за просрочку ремонта квартиры.