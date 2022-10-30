Дубль Джиошвили принёс московскому «Динамо» победу над «Торпедо» в матче КХЛ

Московское «Динамо» одержало победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Москве завершилась со счётом 4:2 в пользу «Динамо».

В составе хозяев шайбы забросили Максим Джиошвили (34-я и 57-я минуты), Кирилл Готовец (18-я) и Джордан Уил (25-я). У «Торпедо» отличились Алексей Кручинин (30-я) и Сергей Гончарук (32-я).

«Динамо» с 34 очками занимает второе место в Западной конференции. «Торпедо» с 29 очками располагается на пятой строчке в таблице.

Ранее СКА в серии буллитов обыграл московское «Динамо» и одержал шестую победу подряд в КХЛ.