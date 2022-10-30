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Канчельскис: Головин не на том уровне, чтобы заинтересовать топ-клубы АПЛ

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказал мнение о перспективах полузащитника «Монако» Александра Головина перейти в Английскую премьер-лигу (АПЛ).

«Головин пока не на том уровне, чтобы заинтересовать английские топ-клубы. Ему нужен ещё один мощный шаг вперед. Сейчас Саша на ведущих ролях в «Монако» — это здорово», — цитирует Канчельскиса Sport24.

Он также отметил, что прогресса за последнее время российский полузащитник достичь не смог. По его мнению, Головину нужен новый вызов для реализации своего потенциала.

26-летний Головин является воспитанником ЦСКА. Он перешёл в «Монако» в 2018 году. Российский полузащитник провёл за монегасков 149 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал 28 результативных передач.

В текущем сезоне Головин провёл 18 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.

Ранее Головин высказался о ничьей в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы с «Ференцварошем».

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