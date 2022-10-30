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Кузнецов: Вагнер Лав уже не смог бы попылить в ЦСКА

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Бывший футболист Дмитрий Кузнецов высказал мнение, что экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав не смог бы сейчас выступать в чемпионате России.
Кузнецов: Вагнер Лав уже не смог бы попылить в ЦСКА
  • Gettyimages.ru

«Вагнер Лав уже не смог бы попылить в ЦСКА. Давайте найдём кого-нибудь в ЛФЛ, кто забивает по восемь, и возьмём играть в команду мастеров РПЛ. Это смешно», — цитирует Кузнецова «Чемпионат».

По его словам, футболист молодец, что забивает мячи. Он также подчеркнул, что физиологию нельзя обмануть.

Вагнер Лав выступал в ЦСКА с 2003 по 2014 год. 38-летний бразилец провёл за армейский клуб 256 матчей, забил 124 мяча и отдал 53 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Лав готов вернуться в ЦСКА в любом статусе.

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