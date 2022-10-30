Лав готов вернуться в ЦСКА в любом статусе

Эвандро Феррейра, агент бразильского нападающего Вагнера Лава, оценил шансы футболиста вернуться в столичный ЦСКА.

«Давайте дождёмся окончания чемпионата, чтобы узнать, по какому пути мы пойдём. Когда нас пригласит ЦСКА — мы обязательно приедем. В любом статусе», — цитирует Феррейру Metaratings.

По его словам, Вагнер питает особую привязанность к ЦСКА. Однако в данный момент он сосредоточен на том, чтобы вывести «Спорт Ресифи» в Серию В чемпионата Бразилии.

«Это очень сложная задача, но она выполнима», — пояснил агент.

Вагнер выступал в ЦСКА с 2003 по 2014 год. 38-летний бразилец провёл за армейский клуб 256 матчей, забил 124 мяча и отдал 53 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Лав оформил хет-трик за «Спорт Ресифи».































