Узнать больше

Лав готов вернуться в ЦСКА в любом статусе

Короткая ссылка
Эвандро Феррейра, агент бразильского нападающего Вагнера Лава, оценил шансы футболиста вернуться в столичный ЦСКА.

«Давайте дождёмся окончания чемпионата, чтобы узнать, по какому пути мы пойдём. Когда нас пригласит ЦСКА — мы обязательно приедем. В любом статусе», — цитирует Феррейру Metaratings.

По его словам, Вагнер питает особую привязанность к ЦСКА. Однако в данный момент он сосредоточен на том, чтобы вывести «Спорт Ресифи» в Серию В чемпионата Бразилии.

«Это очень сложная задача, но она выполнима», — пояснил агент.

Вагнер выступал в ЦСКА с 2003 по 2014 год. 38-летний бразилец провёл за армейский клуб 256 матчей, забил 124 мяча и отдал 53 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Лав оформил хет-трик за «Спорт Ресифи».












Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить