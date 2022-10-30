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Матыцин поздравил с днём тренера наставников спортсменов и команд

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Министр спорта РФ Олег Матыцин поздравил тренеров с профессиональным праздником.
Матыцин поздравил с днём тренера наставников спортсменов и команд
  • РИА Новости

«Я рад поздравить с профессиональным праздником тех, кто связал свою жизнь с замечательной профессией — профессией тренера! Мы ценим ваш вклад в развитие спортивной сферы и желаем вам профессиональных успехов и вдохновения», — приводит слова Матыцина официальный сайт Минспорта.

День тренера празднуется в России 30 октября.

Ранее Матыцин прокомментировал новость о том, что женская и мужская сборные России по волейболу не допущены к квалификации на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

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