Матыцин: мы не теряем надежды на допуск российских волейболистов на Олимпиаду

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал новость о том, что женская и мужская сборные России по волейболу не допущены к квалификации на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«Мы не теряем надежды на допуск российских волейболистов на Олимпиаду. Суть Олимпийских игр — в равных правах для всех спортсменов. И надеемся, что так и будет», — приводит слова Матыцина ТАСС.

27 октября в Международном олимпийском комитете сообщили, что сборные России по волейболу не примут участия в отборе на Олимпиаду 2024 года.

Ранее во Всероссийской федерации волейбола рассказали о шансах сборных страны принять участие в Играх-2024.