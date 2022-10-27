Матыцин: мы не теряем надежды на допуск российских волейболистов на Олимпиаду
- РИА Новости
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«Мы не теряем надежды на допуск российских волейболистов на Олимпиаду. Суть Олимпийских игр — в равных правах для всех спортсменов. И надеемся, что так и будет», — приводит слова Матыцина ТАСС.
27 октября в Международном олимпийском комитете сообщили, что сборные России по волейболу не примут участия в отборе на Олимпиаду 2024 года.
Ранее во Всероссийской федерации волейбола рассказали о шансах сборных страны принять участие в Играх-2024.