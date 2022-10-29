Гол Левандовски в добавленное время принёс победу «Барселоне» в матче с «Валенсией»

«Барселона» в гостях нанесла поражение «Валенсии» в матче 12-го тура чемпионата Испании по футболу.

Игра на поле стадиона «Месталья» завершилась со счётом 1:0 в пользу каталонского клуба.

Победный мяч на 93-й минуте забил Роберт Левандовски.

«Барселона» с 31 очком вышла в лидеры Примеры. «Валенсия» с 15 очками располагается на десятой строчке. «Реал» (31 очко), который 30 октября примет на своём поле «Жирону», может вернуть себе лидерство в чемпионате.

Ранее сообщалось, что «Барселона» потеряла 20,2 млн евро, не выйдя в плей-офф Лиги чемпионов.