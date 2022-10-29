Претендент на титул чемпиона мира по боксу Папин победил Бельо

Претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) россиянин Алексей Папин нанёс поражение Дамиру Бельо из Боснии и Герцеговины.