Непомнящий обыграл Карлсена и пробился в финал ЧМ по шахматам Фишера

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий оформил выход в финал чемпионата мира по шахматам Фишера 2022 года в Рейкьявике (Исландия).

Гроссмейстер из России в полуфинале нанёс поражение действующему чемпионату мира по классическим шахматам Магнусу Карлсену из Норвегии. Ян выиграл три партии из четырёх.

Напомним, Непомнящий уступил Карлсену в матче за титул чемпиона мира в конце 2021 года.

Во втором полуфинале встречаются Хикару Накамура (США) и Нодирбек Абдусатторов из Узбекистана.

Ранее сообщалось, что Непомнящий нанёс поражение американцу Уэсли Со на чемпионате мира по шахматам Фишера.