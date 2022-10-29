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Непомнящий обыграл Карлсена и пробился в финал ЧМ по шахматам Фишера

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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий оформил выход в финал чемпионата мира по шахматам Фишера 2022 года в Рейкьявике (Исландия).
Непомнящий обыграл Карлсена и пробился в финал ЧМ по шахматам Фишера
  • Gettyimages.ru

Гроссмейстер из России в полуфинале нанёс поражение действующему чемпионату мира по классическим шахматам Магнусу Карлсену из Норвегии. Ян выиграл три партии из четырёх. 

Напомним, Непомнящий уступил Карлсену в матче за титул чемпиона мира в конце 2021 года.

Во втором полуфинале встречаются Хикару Накамура (США) и Нодирбек Абдусатторов из Узбекистана.

Ранее сообщалось, что Непомнящий нанёс поражение американцу Уэсли Со на чемпионате мира по шахматам Фишера.

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