Непомнящий обыграл Карлсена и пробился в финал ЧМ по шахматам Фишера
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Гроссмейстер из России в полуфинале нанёс поражение действующему чемпионату мира по классическим шахматам Магнусу Карлсену из Норвегии. Ян выиграл три партии из четырёх.
Напомним, Непомнящий уступил Карлсену в матче за титул чемпиона мира в конце 2021 года.
Во втором полуфинале встречаются Хикару Накамура (США) и Нодирбек Абдусатторов из Узбекистана.
Ранее сообщалось, что Непомнящий нанёс поражение американцу Уэсли Со на чемпионате мира по шахматам Фишера.