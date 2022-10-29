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Медведев — о финале теннисного турнира в Вене: важно быть на 100% готовым

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Россиянин Даниил Медведев оценил свои шансы в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене с канадцем Денисом Шапаваловым.
Медведев — о финале теннисного турнира в Вене: важно быть на 100% готовым
  • РИА Новости

«Я доволен уровнем своей игры, тем, как я подавал. Мне удалось обыграть сильного соперника, и надеюсь, в финале я буду играть с такой же энергией. Важно быть на 100% готовым», — цитирует Медведева пресс-служба АТР.

В полуфинале россиянин обыграл болгарина Григора Димитрова со счётом 6:4, 6:2.  В финале Медведев встретится с Денисом Шаповаловым из Канады. 

Общий призовой фонд турнира составляет около €2,4 млн.

Ранее заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился эмоциями от игры Медведева.



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