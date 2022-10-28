Камельзон высказался о текущей форме теннисиста Медведева

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился эмоциями от игры российского теннисиста Даниила Медведева.

«Медведев сейчас набирает обороты, но нужно немножко подождать, чтобы он до конца пришёл в себя и диктовал условия в игре», — цитирует Камельзона «Чемпионат».

Напомним, что россиянин в матче 1/4 финала турнира в Вене нанёс поражение Яннику Синнеру в двух сетах со счётом 6:4, 6:2. Игра продолжалась 1 час 33 минуты.

Призовой фонд турнира составляет более $2,3 млн.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил шансы Даниила Медведева на победу в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Вене.