Тарпищев считает, что Медведев способен выиграть турнир в Вене
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«Медведе всех побеждает уверенно, в двух сетах, и Димитрова должен обыграть. Спад у него должен быть, но не на этом турнире, который он способен выиграть», — цитирует Тарпищева ТАСС.
По его мнению, по качеству игры Медведев стабильный, не уставший, свежий, хорошо двигается на корте.
«По нему видно, что от травмы он окончательно избавился и его ничего не беспокоит», — добавил Тарпищев.
Теннисист из России в матче 1/4 финала плей-офф нанёс поражение Яннику Синнеру из Италии в двух сетах со счётом 6:4, 6:2. Следующим соперником Медведева станет Григор Димитров из Болгарии.
Призовой фонд турнира составляет более $2,3 млн.
Ранее Медведев высказался о предстоящем полуфинале с Димитровым на теннисном турнире в Вене.