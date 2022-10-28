Тарпищев считает, что Медведев способен выиграть турнир в Вене

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил шансы Даниила Медведева на победу в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Вене.

«Медведе всех побеждает уверенно, в двух сетах, и Димитрова должен обыграть. Спад у него должен быть, но не на этом турнире, который он способен выиграть», — цитирует Тарпищева ТАСС.

По его мнению, по качеству игры Медведев стабильный, не уставший, свежий, хорошо двигается на корте.

«По нему видно, что от травмы он окончательно избавился и его ничего не беспокоит», — добавил Тарпищев.

Теннисист из России в матче 1/4 финала плей-офф нанёс поражение Яннику Синнеру из Италии в двух сетах со счётом 6:4, 6:2. Следующим соперником Медведева станет Григор Димитров из Болгарии.

Призовой фонд турнира составляет более $2,3 млн.

Ранее Медведев высказался о предстоящем полуфинале с Димитровым на теннисном турнире в Вене.





